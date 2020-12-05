3614 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица, от тях 102 са в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 59 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 59

3614 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица при направени общо 9530 PCR теста за последното денонощие.

Това означава, че заразени са 37.9% от тестваните. Това показват показват данните в Единния информационен портал.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 187; Бургас – 257; Варна – 249; Велико Търново – 97; Видин – 21; Враца – 135; Габрово – 76; Добрич – 55; Кърджали – 26; Кюстендил – 117; Ловеч – 40; Монтана – 56; Пазарджик – 99; Перник – 67; Плевен – 110; Пловдив – 380; Разград – 24; Русе – 130; Силистра – 94; Сливен – 102; Смолян – 34; София област – 92; София (град) – 675; Стара Загора – 223; Търговище – 18; Хасково – 109; Шумен – 76; Ямбол – 65.

Така общият брой на заразените става 158 807, като активни са 94 480.

2536 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 59 677.

Хоспитализираните лица са 6744, от които 504 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 4650, като 147 от случаите са от последните 24 часа.