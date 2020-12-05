Премиерът Бойко Борисов поздрави новия министър-председател на Черна гора

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

Премиерът Бойко Борисов поздрави новия премиер на Черна гора Здравко Кривокапич, предаде пресслужбата на Министерския съвет.

Българският премиер постави акцент върху приятелските отношения между България и Черна гора: „Черна гора постигна видим напредък по пътя към интеграцията си в ЕС“, посочи Бойко Борисов и добави, че България ще продължи да помага на страната и да споделя своя опит.

Министър-председателят на България заяви още, че европейската перспектива носи стабилност и просперитет в региона.