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Премиерът Бойко Борисов поздрави новия министър-председател на Черна гора

05 декември 2020 12:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43
Бойко Борисов

Премиерът Бойко Борисов поздрави новия премиер на Черна гора Здравко Кривокапич, предаде пресслужбата на Министерския съвет.

Българският премиер постави акцент върху приятелските отношения между България и Черна гора: „Черна гора постигна видим напредък по пътя към интеграцията си в ЕС“, посочи Бойко Борисов и добави, че България ще продължи да помага на страната и да споделя своя опит.

Министър-председателят на България заяви още, че европейската перспектива носи стабилност и просперитет в региона.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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