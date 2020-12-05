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Силно земетресение край бреговете на Анталия

05 декември 2020 18:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 30
Земетресение в Турция

Земетресение с магнитуд 5,5 удари бреговете на турската провинция Анталия, съобщи обсерватория Кандили.

Според сеизмолозите, земетресението е на дълбочина 93,3 км. и е регистрирано в 15:44 часа местно време.

Европейско-средиземноморският сеизмологичен център е измерил земетресението на 5,3 по Рихтер. Няма съобщения за наранявания или щети.

Междувременно обаче в Туитър бе споделено видео, показващо щети от земетресението върху къща в град Мерсин.

Източник: БГНЕС
Снимка: pixabay.com

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