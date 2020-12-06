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Сливен. Новини от източника. Последни новини
2037 са новодиагностицираните с коронавирус в България през последното денонощие, 119 от тях в Сливенско
2037 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица при направени общо 5986 PCR теста за последното денонощие.
Това означава, че заразени са 34% от тестваните. Това показват показват данните в Единния информационен портал.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 53; Бургас – 182; Варна – 287; Велико Търново – 10; Видин – 22; Враца – 85; Габрово – 15; Добрич – 75; Кърджали – 6; Кюстендил – 74; Ловеч – 42; Монтана – 18; Пазарджик – 86; Перник – 44; Плевен – 35; Пловдив – 127; Разград – 16; Русе – 26; Силистра – 10; Сливен – 119; Смолян – 12; София област – 79; София (град) – 389; Стара Загора – 40; Търговище – 12; Хасково – 32; Шумен – 54; Ямбол – 87.
Така общият брой на заразените става 160 844, като активни са 95 442.
996 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 60 673.
Хоспитализираните лица са 6744, от които 504 се намират в интензивното отделение.
Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 4729, като 79 от случаите са от последните 24 часа.
Снимка: pixabay.com