Двама лекари и медицинска сестра от болничната помощ са сред 119-те новозаболели през последното денонощие в област Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 дни, брой четения: 251 Излъчване:преди 2 дни, брой четения: 251

Двама лекари и медицинска сестра от болничната помощ са сред 119-те новозаболели през последното денонощие в област Сливен. Част от диагностицираните лица са се заразили в семейни огнища, съобщиха от Областния кризисен щаб.

Починали са петима пациенти с COVID-19 и придружаващи заболявания. Те са на възраст 49, 63, 74 години, двама от тях са на 78 години, съобщиха от РЗИ. Областният кризисен щаб изказва съболезнования на семействата и близките.