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Двама лекари и медицинска сестра от болничната помощ са сред 119-те новозаболели през последното денонощие в област Сливен

06 декември 2020 11:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 дни, брой четения: 251
Областна администрация Сливен

Двама лекари и медицинска сестра от болничната помощ са сред 119-те новозаболели през последното денонощие в област Сливен. Част от диагностицираните лица са се заразили в семейни огнища, съобщиха от Областния кризисен щаб.

Починали са петима пациенти с COVID-19 и придружаващи заболявания. Те са на възраст 49, 63, 74 години, двама от тях са на 78 години, съобщиха от РЗИ. Областният кризисен щаб изказва съболезнования на семействата и близките.

Снимка: Станимир Петков

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