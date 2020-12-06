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Не коронавирусът е променлив, а имунният отговор към него

06 декември 2020 17:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 дни, брой четения: 129
Д-р Александър Симидчиев

С нарастването на заболеваемостта от коронавирус стана ясно колко разнообразни и широкообхватни са били човешките симптоми. „Това предполага, че може би вирусът не е толкова променлив, но имунният отговор към него е разнообразен“, каза пулмологът д-р Александър Симидчиев пред БНР.

"Първите дози ваксина няма да бъдат достатъчни, за да ваксинират всички, които искат. Тези, които се съмняват, ще видят ефекта от ваксината", каза той. "Не съм оптимист, че пандемията внезапно ще изчезне. Ще се справим с нея, както и с други хронични заболявания, които ще изискват време и целенасочени усилия от всички нас като общество, добави Симидчиев.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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