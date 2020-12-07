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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СБР-Котел ЕООД обявява конкурс за избор на обслужваща финансова институция за 2021г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ –КОТЕЛ ЕООД-гр. Котел ул.Изворска”№ 85,
на основание чл.20, ал.4 от ЗОП и във вр. чл.28, ал.3 от ППЗПП
КАНИ
Всички заинтересовани институции да представят оферта за комплексно банково
обслужване на „СБР-КОТЕЛ”ЕООД за срок от една година.
Срок за представяне на оферти: до 16,00ч. на 21.12.2020г. г. в деловодството на болницата
Място за подаване на офертата: Деловодството на „СБР-КОТЕЛ”ЕООД – гр.Котел, обл.Сливен , ул.„Изворска” №85.
Отварянето на офертите на участниците е на 22.12.2020г. в 11.00 часа в заседателната зала на „СБР-КОТЕЛ „ЕООД
Тел.за информация - 0885141696
Файлове
Покана за откриване на процедура [506KB]
Portable Document Format File
Конкурсна документация [253KB]
Microsoft Word Document
Заповед за стартиране на процедура [527KB]
Portable Document Format File