СБР-Котел ЕООД обявява конкурс за избор на обслужваща финансова институция за 2021г.

СБР - Котел преди около 1 ден, брой четения: 115 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 115

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ –КОТЕЛ ЕООД-гр. Котел ул.Изворска”№ 85,

на основание чл.20, ал.4 от ЗОП и във вр. чл.28, ал.3 от ППЗПП

КАНИ

Всички заинтересовани институции да представят оферта за комплексно банково

обслужване на „СБР-КОТЕЛ”ЕООД за срок от една година.

Срок за представяне на оферти: до 16,00ч. на 21.12.2020г. г. в деловодството на болницата

Място за подаване на офертата: Деловодството на „СБР-КОТЕЛ”ЕООД – гр.Котел, обл.Сливен , ул.„Изворска” №85.

Отварянето на офертите на участниците е на 22.12.2020г. в 11.00 часа в заседателната зала на „СБР-КОТЕЛ „ЕООД

Тел.за информация - 0885141696

Файлове

Покана за откриване на процедура [506KB] Portable Document Format File

Конкурсна документация [253KB] Microsoft Word Document