Криминална хроника Ямбол - 07.12.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 93 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 93

Информационен бюлетин 07.12.2020 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.