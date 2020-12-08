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Обилен снеговалеж затвори пътя Русе - Бяла

08 декември 2020 10:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 часа, брой четения: 85
Снеговалеж

Временно е ограничено движението по път I-5 Русе - Бяла за всички моторни превозни средства. Причината е силен снеговалеж и снегонавявания.

Обходният маршрут само за леки автомобили е през път III-501 Русе - Иваново - Две Могили, информират от пътната агенция. Призовават се водачите да шофират с повишено внимание и със съобразена с условията скорост.

Източник: Dariknews.bg
Фотоколаж: Станимир Петков

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