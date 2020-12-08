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Земетресение край Стрелча рано тази сутрин

08 декември 2020 10:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 часа, брой четения: 129
Земетресение

Земетресение е регистрирано край Стрелча, сочи справка на сайта на Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към БАН.

Земетресението е регистрирано е в 06:04 часа. Трусът е с магнитуд 2.1 и е на дълбочина 20 км.

Източник: Dariknews.bg
Снимка: pixabay.com

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