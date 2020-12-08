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Криминална хроника Ямбол - 08.12.2020 г.

08 декември 2020 14:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 часа, брой четения: 79
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 08.12.2020 г.

 

През изминалото денонщие на територията облслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.

 

По линия "Пожарна безопасност и защита та населението":

На 8 декември към 05:25 ч. на тел.112 е получен сигнал за възникнал пожар в апартамент в ямболския комплекс „Зорница“ бл. 1. Няма пострадали хора. Пожарогосителни действия са извършени от един екип огнеборци. Огънят е нанесъл щети по мебелите в една от стаите и на тераса.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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