Криминална хроника Ямбол - 08.12.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 часа, брой четения: 79 Излъчване:преди 14 часа, брой четения: 79

Информационен бюлетин 08.12.2020 г.

През изминалото денонщие на територията облслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.

По линия "Пожарна безопасност и защита та населението":

На 8 декември към 05:25 ч. на тел.112 е получен сигнал за възникнал пожар в апартамент в ямболския комплекс „Зорница“ бл. 1. Няма пострадали хора. Пожарогосителни действия са извършени от един екип огнеборци. Огънят е нанесъл щети по мебелите в една от стаите и на тераса.