Днес се навършват 40 години от смъртта на Джон Ленън

Джон Уинстън Оно Ленън (на английски: John Winston Ono Lennon) е музикант, текстописец, общественик, художник, актьор и писател, роден на 9 октомври 1940 г., Ливърпул, Англия и починал на 8 декември 1980 г., в Ню Йорк, САЩ.

Ленън е една от най-влиятелните и популярни личности в поп културата на XX век. Придобива световна известност като член и водеща фигура в рок формацията Бийтълс, получила международна слава през 60-те години. Ленън е в основата на еволюцията в стила на групата, който от традиционни любовни сюжети, на фона на семпла мелодия, прераства в социално ангажирани текстове, а състава започва да експериментира с различни музикални течения.

През 1966 г. Ленън се среща с авангардната американска художничка от азиатски произход Йоко Оно, която оказва силно влияние върху по-нататъшното му творческо развитие. Сътрудничеството между двамата започва през 1968 г., когато е издаден техният първи албум. Ленън и Оно сключват брак в следващата година, а 1970 г. Бийтълс се разпадат, заради творчески различия. В периода след състава бившият бийтълс се утвърждава като солов изпълнител, с по-активно отношение към социалните проблеми, борбата за мир и възражение към всякакви прояви на насилие. Албумът Представи си (на английски: Imagine) от 1971 г. е най-популярната самостоятелна творба на Ленън, а едноименната песен от албума изразява най-добре неговата гражданска позиция. Междувременно участва в редица демонстрации и инициативи, посветени на мира, съпроводен от съпругата си Йоко Оно. На 12 юни 1972 г. е издаден албума „Some Time in New York City“. Известни песни от албума са: „Angela“, „Cold Turkey“, „Born In A Prison“ и други. На 29 октомври 1973 г. е издаден следващия албум на Ленън, носещ името „Mind Games“. Сред песните впечатление правят „Mind Games“, „Only People,“ „Intuition“ и други. На 4 октомври 1974 г. е издаден албума „Walls and Bridges“. От него по-известни са песните „Old Dirt Road“, „Scared“, „Bless You“. На 17 февруари 1975 г. е издаден албума Rock'n' Roll. Впечатление правят песните: Ya Ya, Bony Moronie и версията на Ленън на легендарната песен Stand By Me.

От 1975 г. Ленън се установява за постоянно в Ню Йорк, където се опитва да прекара повече време със семейството си. След дълга творческа пауза той се захваща с издаването на нов албум Двойна фантазия (на английски: Double Fantasy). Сред песните по-известни са: Kiss Kiss Kiss, Cleanup Time, Woman и Just Like Starting Over. Албумът има добри отзиви от критиците. Три седмици преди официалното му издаване Джон Ленън е застрелян пред жилището си от вманиачения почитател Марк Дейвид Чапман.

Убиецът му Марк Дейвид Чапман отправя към него пет изстрела с пистолет и търпеливо изчаква полицията, докато чете „Спасителят в ръжта“ на Селинджър. Ленън умира по-късно в болницата. Марк Чапман получава доживотна присъда, няколко пъти се опитва да бъде освободен предсрочно, но исканията му не са уважени от съда.