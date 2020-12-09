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Ръст на болните от коронавирус в Сливенско през последното денонощие - 146, за България те са 3980

09 декември 2020 09:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 часа, брой четения: 128
Коронавирус

3 980 са новите случаи на коронавирус, потвърдени от 9 715 изследвани проби за деня. До момента регистрираните с COVID-19 у нас са 168 165, показват данните в Единния информационен портал. Положителните проби са 41.0%.

Разпределение по области: София – 711, Бургас – 471, Варна – 390, Кюстендил – 47, Плевен – 119, Сливен – 146, Пазарджик – 111, Ямбол – 95, Ловеч – 62, Добрич – 76, Пловдив – 394, Велико Търново – 22, Видин – 28, Шумен – 59, Софийска област – 151, Благоевград – 114, Търговище – 24, Перник – 79, Разград – 34, Хасково – 135, Враца – 110, Русе – 172, Кърджали – 32, Стара Загора – 240, Монтана – 53, Габрово – 55, Силистра – 44, Смолян – 5.

Още 18 души са настанени в лечебни заведения, 6 839 са общо хоспитализираните.

В интензивни отделения се лекуват 514 пациенти.

Оздравели са 3 412 души за последните 24 часа, общият брой излекувани до момента е 69 028.

146 са починали за денонощие. Жертвите на COVID-19 вече са 5 156.

Регистрирани са 164 нови случая на заразени медицински служители – 52 лекари, 46 медицински сестри, 28 санитари, 3 фелдшер, 35 друг медицински персонал.

Снимка: pixabay.com

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