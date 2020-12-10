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Сливен. Новини от източника. Последни новини
3 328 са новите случаи на коронавирус в България през последното денонощие, 136 от тях в Сливенско
3 328 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 8 578. Общият брой регистрирани с COVID-19 у нас е 171 493, показват данните в Единния информационен портал. Активните случаи са 94 132.
Разпределение по области: Благоевград – 125; Бургас – 164; Варна – 321; Велико Търново – 198; Видин – 22; Враца – 94; Габрово – 79; Добрич – 76; Кърджали – 23; Кюстендил – 47; Ловеч – 46; Монтана – 57; Пазарджик – 86; Перник – 52; Плевен – 141; Пловдив – 325; Разград – 25; Русе – 124; Силистра – 35; Сливен – 136; Смолян – 41; София област – 103; София (град) – 614; Стара Загора – 162; Търговище – 23; Хасково – 61; Шумен – 58; Ямбол – 90.
В болница се лекуват 6 998 души, от които 544 са в интензивно отделение.
До момента излекуваните от COVID-19 са 72 078, от които 3 050 през последното денонощие.
Починали са още 127 души. Жертвите на коронавирусната инфекция вече са 5 283.
Снимка: pixabay.com