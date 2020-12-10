Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Почина Георги Пинчев

10 декември 2020 14:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 дни, брой четения: 205
Свещ

От БЗНС съобщиха,че на 82-годишна възраст снощи е починал Георги Пинчев.

Земеделският активист е роден на 15 март 1938 г. в село Малево.

След демократичните промени се включва активно в политическия живот на страната.

Бил е народен представител в 37, 38 и 40 Народно събрание.

Поклонението ще се състои в родното му село Малево, в тесен семеен кръг, при спазване на противоепидемичните мерки, съобщават от организацията.

Източник: БНР

« предишнаследваща »


 