Почина Георги Пинчев

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От БЗНС съобщиха,че на 82-годишна възраст снощи е починал Георги Пинчев.

Земеделският активист е роден на 15 март 1938 г. в село Малево.

След демократичните промени се включва активно в политическия живот на страната.

Бил е народен представител в 37, 38 и 40 Народно събрание.

Поклонението ще се състои в родното му село Малево, в тесен семеен кръг, при спазване на противоепидемичните мерки, съобщават от организацията.