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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен, кратки вечерни новини, 10.12.2020 г., четвъртък

10 декември 2020 16:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 2 дни, брой четения: 165
Сливен

Приключи ремонтът на пенсионерския клуб в село Блатец, който стартира в края на септември.

1 483 са активните случаи на COVID-19 в Сливенска област към 10 декември.

През последното денонощие в Сливенско са се заразили с коронавирус 136 души.

52 процента от леглата за пациенти с неусложнени форми на коронавирус са заети – заетостта на интензивните легла е 42 процента.

Оранжев код е обявен за днес за Сливен и областта заради интензивни валежи и силен вятър.

С основното съдействие на общинския съветник Евгени Митев, БСП дари компютри, монитори, мишки и клавиатури на селата Селиминово, Злати Войвода, Трапоклово, Чокоба, Младово и Глуфишево.

Общинският съветник от БСДП-Сливен Борислав Павлов стана дядо за втори път, второто внуче на общинския съветник се нарича Боян.

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