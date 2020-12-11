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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 11.12.2020

11 декември 2020 09:14, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 208

No. Дата Длъжност Образование

2913 11.11.2020 машинен оператор изшиване на текстилни изделия средно

2924 13.11.2020 обслужващ магазин средно

2926 16.11.2020 обслужващ магазин средно

2933 17.11.2020 оператор тъкачен стан средно

2934 17.11.2020 счетоводител висше

2935 17.11.2020 машинен инженер висше

2939 19.11.2020 търговски представител висше

2941 20.11.2020 служител човешки ресурси висше

2942 20.11.2020 инженер, конструктор висше/машиностроене

2943 20.11.2020 организатор производство висше/средно машиностроене

2944 20.11.2020 монтьор, промишлено обрудване средно

2960 2.12.2020 психолог висше

2967 7.12.2020 сервизен техник средно

2968 7.12.2020 заварчик средно

2969 7.12.2020 манипулант промишлеността основно

2977 8.12.2020 учител физическо възпитание висше

2978 8.12.2020 механик генератори средно

2979 8.12.2020 техник механик климатични системи средно

2982 9.12.2020 инженер, конструктор висше

2983 9.12.2020 леяр средно

2984 9.12.2020 машинен оператор плетене средно

2985 9.12.2020 секционен майстор средно

2986 10.12.2020 машинен оператор средно

2987 10.12.2020 технически сътрудник средно

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