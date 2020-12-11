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Сливен. Новини от източника. Последни новини
3075 са новите случаи на коронавирус в България през последното денонощие, 147 от тях в Сливенско
3075 са новите случаи на коронавирус, потвърдени с направени 8 470 PCR теста, показват данните в Единния информационен портал.
Общият брой на регистрираните с COVID-19 у нас е 174 568, от които 93 931 са активни.
Разпределение по области: Благоевград – 106; Бургас – 377; Варна – 324; Велико Търново – 106; Видин – 13; Враца – 88; Габрово – 60; Добрич – 56; Кърджали – 17; Кюстендил – 34; Ловеч – 48; Монтана – 40; Пазарджик – 55; Перник – 54; Плевен – 90; Пловдив – 322; Разград – 42; Русе – 102; Силистра – 40; Сливен – 147; Смолян – 34; София област – 80; София (град) – 485; Стара Загора – 146; Търговище – 12; Хасково – 76; Шумен – 53; Ямбол – 68.
3154 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 75 232.
В болници са настанени 7084, от които 542 в интензивни отделения.
Починалите с доказана коронавирусна инфекция са общо 5405. 122 от случаите са от последните 24 часа.
Снимка: pixabay.com