Кметът на Плевен Георг Спартански е с коронавирус

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Кметът на община Плевен Георг Спартански е с коронавирус, това съобщи той на страницата си във Facebook.

"Уважаеми приятели и познати, дойде и моят ред да се изправя срещу изпитанието COVID-19. Направените ми бърз и PCR тестове са положителни. Независимо от предпазните мерки, естеството на работата ми е такова, че не успях да избегна срещата с вируса. Вече се карантинирах, съгласно предписанията на здравните власти, започвам и лечението, което лекарите ми предписват. Вярвам, че "и това ще мине", пожелавам го на всички, които боледуват в момента, а на всички останали - не се разболявайте, пазете се !!! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ !!!", написа кметът на Плевен.

Георг Спартански веднага е получил пожелания за бързо възстановяване.