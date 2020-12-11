Приключи гласуването във Фейсбук за най-харесвана рисунка от конкурса „Коледа“, организиран от Община Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 79 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 79

Гласуването във Фейсбук за най-харесвана рисунка от конкурса „Коледа“, част от благотворителната кампания на Община Ямбол „Подай ръка – спаси живот“, приключи. Всички детски творби – 792 на брой, бяха публикувани в три албума на официалната страница на Общината в социалната мрежа.

За първи път в историята на кампанията „Подай ръка-спаси живот“ беше предвидена една специална награда за най-харесвана във Фейсбук рисунка, но бяха отличени три детски творби.

С най-много харесвания са рисунките на три момчета: Радослав Радулов от четвърта подготвителна група на Детска градина „Червената шапчица“, Константин Кънев от първи „г“ клас на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Никола Цонев от първи „а“ клас от ОУ „Николай Петрини“.

Децата ще получат специални награди, осигурени от кмета на Община Ямбол Валентин Ревански.

Авторите на 71 рисунки, чиито творби бяха отличени от комисията с грамоти, имат възможност да ги получат в Културно-информационен център „Безистен“ – Ямбол:

Първа възрастова група (подготвителни групи):

1. Светослав Станимиров Стойков - 6 години, ДГ „Червената шапчица“;

2. Христина Иванова Донева - 5 години, ДГ „Пламъче“;

3. Полина Недялкова Генчева - 6 години, ДГ „Слънце“;

4. Жени Боянова Бинева - 6 години, ДГ „Червената шапчица“;

5. Дебора Иванова Ботева - 5 години, ДГ „Слънце“;

6. София Христова Касабова - 5 години, ДГ „Слънце“;

7. Пресиана Радостинова Паунова - 5 години, ДГ „Червената шапчица“;

8. Алис Красимирова Боева - 6 години, ДГ „Червената шапчица“;

9. Иванина Иванова Петрова - 5 години, ДГ „Пламъче“;

10. Димитър Владиславов Тодоров - 5 години, ДГ „Пламъче“;

11. Виолета Стоева Стоева - 5 години, ДГ „Слънце“;

12. Елеонора Андреева Павлова - 6 години, ДГ „Пламъче“;

13. Антонея Илиева Георгиева - 6 години, ДГ „Свобода“;

14. Мария Николаева Пашева - 6 години, ДГ „Свобода“;

15. Невена Тодорова Стойнова - 5 години, ДГ „Слънце“;

16. Донна Иванова Василева - 6 години, ДГ „Радост“;

17. Сияна Стоянова Йорданова - 6 години, ДГ „Радост“;

18. Рая Стоянова Зафирова - 5 години, ДГ „Пламъче“;

19. Памела Светославова Никова - 5 години, ДГ „Пламъче“;

20. Мая Стефанова Панайотова - 5 години, ДГ „Червена шапчица“;

21. Бети Панайотова Будинова - 5 години, ДГ „Пламъче“;

22. Никол Колева Георгиева - 6 години, ДГ „Червената шапчица“;

23. Анна Павлинова Кирова - 6 години, школа „Слънце“;

24. Мая Георгиева Русева – 6 години, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Втора възрастова група (от І до ІV клас):

25. Лилия Диянова Рибарова - 2 клас, ОУ „Любен Каравелов“;

26. Тимотей Джордж Манолов – 1 клас, НУ „Св. св. Кирил и Методий“;

27. Рая Атанасова Челебиева - 3 клас, ОУ „Любен Каравелов“;

28. Десислава Александрова Дечева - 2 клас, ОУ „Николай Петрини“;

29. Михаела Миткова Георгиева - 3 клас, школа „Блик“;

30. Цветомир Христов Христов - 2 клас, ОУ „Николай Петрини“;

31. Габриела Мирославова Караджова - 2 клас, ОУ „П. Р. Славейков“;

32. Изабел Стоянова - 2 клас, ОУ „Николай Петрини“;

33. Мария – Магдалена Георгиева Бонева - 3 клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

34. Адреана Веселинова - 4 клас, ОУ „П. Р. Славейков“;

35. Ема Стоянова - 4 клас, НУ „Проф. Петър Нойков“;

36. Герика Валентинова Тодорова - 2 клас, ОУ „П. Р. Славейков“;

37. Йоана Николаева Георгиева - 4 клас, ОУ „Любен Каравелов“;

38. Румяна Трифонова Янчева - 3 клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методй“;

39. Велизара Тихомирова Георгиева - 4 клас, НУ „Проф. Петър Нойков“;

40. Михаела Радева Кънчева - 2 клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

41. Милена Петрова Димитрова - 4 клас, 7 години, ОУ „П. Р. Славейков“;

42. Никола Цонев - 1 клас, ОУ „Николай Петрини“;

43. Белослава Венцеславова Тодорова - 2 клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

44. Христина Галинова Ханджиева - 2 клас, ОУ „Николай Петрини“;

45. Мирослав Димитров – 4 клас, ОУ „Любен Каравелов“;

46. Изабел Николова - 4 клас, школа „Слънце“;

47. Венко Паскалев Иванов - 2 клас, ОБУ „Петър Берон“;

48. Антонио Теодоров Тодоров - 4 клас, ОУ „Христо Смирненски“.

Трета възрастова група (от V до VІІІ клас):

49. Божидара Димитрова Русева - 6 клас, школа „Блик“;

50. Милена Караджова - 7 клас, ОУ „Любен Каравелов“;

51. Иван Димитров - 7 клас, ОУ „Любен Каравелов“;

52. Росица Атанасова Кавалова - 8 клас, ГСАГД „Кольо Фичето“;

53. Рая Христова Христояа - 5 клас, ОУ „Любен Каравелов“;

54. Стефани Милчева Казакова - 5 клас, ОУ „Любен Каравелов“;

55. Йолина Цветелинова Йотова - 6 клас, ОУ „Любен Каравелов“;

56. Рая Станимирова Станкова - 6 клас, ПМГ „Атанас Радев“;

57. Петър Дончев Хаджиев - 5 клас, ПМГ „Атанас Радев“;

58. Габриела Коматинска - 5 клас, ОУ „Николай Петрини“;

59. Изабела Даниелова Йорданова - 6 клас, школа „Блик“;

60. Йоана Стоянова Стоянова – 6 клас, ОУ „Любен Каравелов“;

61. Ванеса Георгиева - 8 клас, ГСАДГ „Кольо Фичето“;

62. Стилияна Станимирова Илиева - 5 клас, ОУ „Любен Каравелов“;

63. Йоана Стойчева Стойчева - 5 клас, ОУ „Любен Каравелов“;

64. Росен Живков Пехливанов - 7 клас, ОУ „Любен Каравелов“;

65. Дарина Атанасова Атанасова - 5 клас, ОУ „Любен Каравелов“;

66. Никола Михайлов Димитров - 6 клас, ОУ “П. Р. Славейков“;

67. Илина Ясменова Василева - 6 клас, ПМГ „Атанас Радев“;

68. Дилян Тодоров - 7 клас, ОУ „Христо Смирненски“;

69. Кристина Костадинова Манова - 6 клас, ОУ „Николай Петрини“;

70. Тодор Димитров Кънчев - 6 клас, ОУ „Христо Смирненски“;

71. Николай Цветанов Нейков – 5 клас, ОУ „Любен Каравелов“.