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Сливен, кратки вечерни новини, 11.12.2020 г., петък

11 декември 2020 15:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 ден, брой четения: 137
Сливен

Община Сливен ще продължи да подпомага финансово укрепителни и ремонтни дейности в малките населени места.

Мащабното почистване на 26-километровия път Сливен – Раково приключи – премахната е растителност от Сливен до разклона за местността Абланово, от връх Българка, през Раково, до границата с община Котел.

В община Сливен има готовност детските градини и ясли да започнат работа, но заради продължаващата висока заболеваемост отварянето им не е добър вариант – около това становище се обедини общинското ръководство по време на сутрешното си редовно заседание.

През последното денонощие в Сливенско има регистрирани 147 заразени с коронавирус.

Болни на 40 и 45 години без други заболявания починаха от COVID-19 в Сливен през изминалото денонощие.

През изминалото денонощие полицейски екипи са извършили 573 проверки за спазване на карантината на територията на Сливен и областта.

През последното денонощие в Сливен падна 51 л/м2 дъжд – това е своеобразен рекорд за последната половин година, която бе изключително суха.

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