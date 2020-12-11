Над 60 000 македонци са получили българско гражданство през последните 10 години

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В периода от 1 януари 2010 г. до 22 октомври 2020 г. общо 77 829 заявления са подадени от македонски граждани до дирекция „Българско гражданство“ към Министерството на правосъдието, предаде репортер на канал „БНР Хоризонт“ от Народното събрание.

Както заяви министърът на правосъдието Десислава Ахладова в парламента, общо 73 324 преписки приключиха с предложение на Съвета за гражданство с вицепрезидента да издаде указ за придобиване на българско гражданство.

Само тази година министърът на правосъдието е подал 6712 заявления за българско гражданство за одобрение от българския вицепрезидент.