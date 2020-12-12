3097 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа, 75 от тях са в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 часа, брой четения: 216 Излъчване:преди 17 часа, брой четения: 216

3097 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 8587 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система.

Така общият брой на потвърдените случаи става 177 665, от които 92 581 активни.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 118; Бургас – 300; Варна – 267; Велико Търново – 98; Видин – 26; Враца – 93; Габрово – 45; Добрич – 56; Кърджали – 16; Кюстендил – 120; Ловеч – 62; Монтана – 47; Пазарджик – 97; Перник – 87; Плевен – 91; Пловдив – 336; Разград – 11; Русе – 141; Силистра – 22; Сливен – 75; Смолян – 18; София област – 96; София (град) – 476; Стара Загора – 137; Търговище – 22; Хасково – 84; Шумен – 60; Ямбол – 96.

4290 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 79 522.

Хоспитализираните лица са 7151, от които 588 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 5562. 157 от случаите са от последните 24 часа.