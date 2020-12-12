Ограничено е движението на камиони над 12 тона на „Превала“ и „Рожен“

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 часа, брой четения: 127 Излъчване:преди 16 часа, брой четения: 127

Движението на моторни превозни средства с маса над 12 тона с ремаркета и полуремаркета през проходите "Рожен" и "Превала" е ограничено, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината е интензивен снеговалеж и снегопочистване тази сутрин.

Превозните средстава до 12 тона задължително трябва да са с вериги, преминавайки през прохода "Превала".

От пътната агенция апелират шофьорите да карат с повишено внимание и със съобразена с пътните условия скорост.