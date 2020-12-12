Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ограничено е движението на камиони над 12 тона на „Превала“ и „Рожен“

12 декември 2020 09:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 часа, брой четения: 127
Заснежен път

Движението на моторни превозни средства с маса над 12 тона с ремаркета и полуремаркета през проходите "Рожен" и "Превала" е ограничено, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината е интензивен снеговалеж и снегопочистване тази сутрин.

Превозните средстава до 12 тона задължително трябва да са с вериги, преминавайки през прохода "Превала".

От пътната агенция апелират шофьорите да карат с повишено внимание и със съобразена с пътните условия скорост.

Източник: Dariknews.bg
Фотоколаж: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 