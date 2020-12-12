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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен, кратки вечерни новини, 12.12.2020 г., събота

12 декември 2020 16:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 10 часа, брой четения: 145
Сливен

МЦ "Лайф" гр.Сливен търси биолози за работа в медицинска вирусологична лаборатория.

Жълт код за интензивни валежи от дъжд е обявен за Сливен и областта.

С основното съдействие на общинския съветник Евгени Митев, БСП-Сливен дари компютри, монитори, мишки и клавиатури на селата Селиминово, Злати Войвода, Трапоклово, Чокоба, Младово и Глуфишево.

През изминалото денонощие в Сливенско са регистрирани 75 заразени с коронавирус.

От вчера Регионална библиотека „Сава Доброплодни”-Сливен разполага със съвременна UV машина за дезинфекция и стерилизиране на книги „Book Sterilizer SK-8000“ /прoизвeдeнa в Южнa Кoрeя oт Sunkyung Industry/, необходима придобивка и cрeщу рaзпрocтрaнeниeтo нa Соvid-19 и пoвишaвaнe нa бeзoпacнocттa в библиoтeкaтa при ползване на книги и други библиотечни материали.

От 14 декември Община Сливен започва прием на заявления на потребители по проект „Топъл обяд“ за 2021 г.

Мащабното почистване на 26-километровия път Сливен – Раково приключи.

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