Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливен, кратки вечерни новини, 12.12.2020 г., събота
МЦ "Лайф" гр.Сливен търси биолози за работа в медицинска вирусологична лаборатория.
Жълт код за интензивни валежи от дъжд е обявен за Сливен и областта.
С основното съдействие на общинския съветник Евгени Митев, БСП-Сливен дари компютри, монитори, мишки и клавиатури на селата Селиминово, Злати Войвода, Трапоклово, Чокоба, Младово и Глуфишево.
През изминалото денонощие в Сливенско са регистрирани 75 заразени с коронавирус.
От вчера Регионална библиотека „Сава Доброплодни”-Сливен разполага със съвременна UV машина за дезинфекция и стерилизиране на книги „Book Sterilizer SK-8000“ /прoизвeдeнa в Южнa Кoрeя oт Sunkyung Industry/, необходима придобивка и cрeщу рaзпрocтрaнeниeтo нa Соvid-19 и пoвишaвaнe нa бeзoпacнocттa в библиoтeкaтa при ползване на книги и други библиотечни материали.
От 14 декември Община Сливен започва прием на заявления на потребители по проект „Топъл обяд“ за 2021 г.
Мащабното почистване на 26-километровия път Сливен – Раково приключи.