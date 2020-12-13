Прекъсване водоподаването на с.Чинтулово

ВиК-Сливен преди 5 часа, брой четения: 48 Излъчване:преди 5 часа, брой четения: 48

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 13.12.2020г.(неделя) от 09:00ч. до 13:00ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Чинтулово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.