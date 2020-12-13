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1 287 души са диагностицирани с коронавирус у нас, 86 от тях в Сливенско
1 287 души са диагностицирани с коронавирус у нас след направени 4 407 PCR теста за денонощие, показват данните в Единния информационен портал.
Така общият брой на потвърдените случаи става 178 952, от които активни са 91 569.
Разпределение по области: Благоевград – 43; Бургас – 66; Варна – 137; Търново – 8; Видин – 23; Враца – 61; Габрово – 14; Добрич – 45; Кърджали – 6; Кюстендил, Русе – по 20; Ловеч – 30; Монтана, Ямбол – по 17; Пазарджик – 53; Перник – 38; Плевен – 25; Пловдив – 102; Разград – 1 ; Силистра – 13; Сливен – 86; Смолян – 8; София област – 88; София град – 298; Стара Загора – 36; Търговище – 5 ; Хасково – 24; Шумен – 3. 2235 са излекуваните за деня, а общият им брой е 81 757.
В болници се лекуват 7224 души, от които 595 са в интензивни отделения.
Нови 2 235 са оздравели от болестта. Общият им брой от началото на пандемията е 81 757.
Починалите с коронавирусна инфекция са 64. Жертвите на COVID-19 вече са 5626.
Снимка: pixabay.com