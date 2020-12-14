Прекъсване на водоподаването кв. Даме Груев, кв.Надежда и Индустиална зона

ВиК-Сливен преди 6 часа, брой четения: 132 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 132

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 14.12.2020г.(Понеделник) от 09:00 до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в част от кв. Даме Груев, кв. Надежда и част от Индустриална зона.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.