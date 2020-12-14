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497 са новите случаи на COVID-19 в България, 20 от тях в Сливенско

14 декември 2020 09:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 часа, брой четения: 100
Проба за коронавирус

497 са новите случаи на COVID-19, потвърдени с 1 634 PCR теста. Общият брой регистрирани с коронавирус у нас е 179 449, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение по области: Благоевград – 9; Бургас – 65; Варна – 71; Видин – 3; Враца – 8; Добрич – 8; Кърджали – 2; Кюстендил – 19; Ловеч – 1; Монтана – 11; Пазарджик – 8; Перник – 7; Плевен – 14; Пловдив – 16; Разград – 38; Русе – 1; Силистра – 2; Сливен – 20; Смолян – 13; София област – 22; София (град) – 131; Стара Загора – 3; Търговище – 4; Хасково – 1; Шумен – 12; Ямбол – 8.

Активните случаи са 90 041. 1 963 са оздравелите през последното денонощие, а общият им брой е 83 720.

В болници се лекуват 7 244, от които 590 са в интензивни отделения.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 5 688. 62 от случаите са от последните 24 часа.

Снимка: pixabay.com

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