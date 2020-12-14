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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 14.12.2020
No. Дата Длъжност Образование
2913 11.11.2020 машинен оператор изшиване на текстилни изделия средно
2933 17.11.2020 оператор тъкачен стан средно
2934 17.11.2020 счетоводител висше
2935 17.11.2020 машинен инженер висше
2941 20.11.2020 служител човешки ресурси висше
2942 20.11.2020 инженер, конструктор висше/машиностроене
2943 20.11.2020 организатор производство висше/средно машиностроене
2944 20.11.2020 монтьор, промишлено обрудване средно
2960 2.12.2020 психолог висше
2967 7.12.2020 сервизен техник средно
2968 7.12.2020 заварчик средно
2969 7.12.2020 манипулант промишлеността основно
2978 8.12.2020 механик генератори средно
2979 8.12.2020 техник механик климатични системи средно
2982 9.12.2020 инженер, конструктор висше
2983 9.12.2020 леяр средно
2984 9.12.2020 машинен оператор плетене средно
2985 9.12.2020 секционен майстор средно
2986 10.12.2020 машинен оператор средно
2987 10.12.2020 технически сътрудник средно
2989 11.12.2020 машинен оператор шиене средно
2990 11.12.2020 монтьор- механик специално въоръжение средно