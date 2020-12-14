Социологическо проучване: 32% от българите са оптимисти за 2021 г.

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46% от българите са щастливи тази година, а 44% от анкетираните са на противоположното мнение, показва последното проучване на социологическа агенция "Тренд", представено пред БНР.

Противно на обикновено по-положителните оценки в края на годината, сега 80% от анкетираните смятат, че 2020 г. е била лоша и само 10% я определят като добра година за страната. В сравнение с предходните години процентът на хората, които очакват по-добра 2021 г., е по-нисък. 44% от анкетираните не очакват 2021 г. да бъде по-добра и 32% мислят положително, гласи още проучването.