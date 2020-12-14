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Вкусни сандвичи за вашите празници

14 декември 2020 11:35, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 4 часа, брой четения: 51
Сандвичи - изложба

Усмивката е това, което ни кара да продължаваме винаги напред и още по-нагоре!

По повод наближаващите Коледни и Новогодишни празници, децата от ЦОУД от втори „В“ и „Г“ класове в часовете по занимания по интереси приготвиха вкусни сандвичи. Те вложиха много старание и любов и сътвориха невероятни зимни картини, с които да стоплят душите и сърцата на всички нас. Желанието им бе да дарят много усмивки и да видят грейналите ни очи от щастие и гордост.

Сърдечно благодаря на всички деца за тяхната всеотдайност и неуморност, за тяхното безгранично въображение и фантазия.

Бъдете здрави и щастливи, мили деца!

Снимки

Сандвичи - изложбаСандвичи - изложбаСандвичи - изложбаСандвичи - изложбаСандвичи - изложбаСандвичи - изложбаСандвичи - изложбаСандвичи - изложбаСандвичи - изложбаСандвичи - изложбаСандвичи - изложбаСандвичи - изложбаСандвичи - изложбаСандвичи - изложбаСандвичи - изложбаСандвичи - изложбаСандвичи - изложба
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