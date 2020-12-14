Вкусни сандвичи за вашите празници

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 4 часа, брой четения: 51 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 51

Усмивката е това, което ни кара да продължаваме винаги напред и още по-нагоре!

По повод наближаващите Коледни и Новогодишни празници, децата от ЦОУД от втори „В“ и „Г“ класове в часовете по занимания по интереси приготвиха вкусни сандвичи. Те вложиха много старание и любов и сътвориха невероятни зимни картини, с които да стоплят душите и сърцата на всички нас. Желанието им бе да дарят много усмивки и да видят грейналите ни очи от щастие и гордост.

Сърдечно благодаря на всички деца за тяхната всеотдайност и неуморност, за тяхното безгранично въображение и фантазия.

Бъдете здрави и щастливи, мили деца!

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