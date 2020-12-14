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Почина авторът на шпионски трилъри Джон Льо Каре

14 декември 2020 12:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 52
Джон Льо Каре

Джон Льо Каре, британският писател, известен най-вече със своите шпионски романи от Студената война "Дама, поп, асо, шпионин" и "Шпионинът, който дойде от студа", почина на 89-годишна възраст, съобщи неговият агент.

„С голяма тъга трябва да споделя новината, че Дейвид Корнуел, познат на света като Джон Льо Каре, почина след кратко боледуване (не свързано с коронавируса), в Корнуол в събота вечерта“, заяви Джони Гелър, изпълнителен директор на издателство „The Curtis Brown Group”.

Дейвид Корнуел е работил за британското разузнаване преди да превърне опита си в литературна фикция с романи като "Калайджия, шивач, войник, шпионин" и "Шпионинът, който дойде от студа".

Източник: БГНЕС

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