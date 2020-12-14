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България отбелязва 65 години от членството си в ООН

14 декември 2020 14:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
ООН

"Днес световната общност е изправена пред редица сложни предизвикателства. Светът се нуждае от колективна мъдрост и визионерско ръководство повече от всякога", заяви българският президент Румен Радев във видео приветствието си от името на българския народ до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, съобщиха от пресцентъра на държавния глава на България.

На 14 декември 1955 г. България е приета в ООН и днес празнува 65 години членство в ООН.

В приветствието си президентът Радев потвърди ангажимента на България към вечните и универсални цели и принципи на организацията.

Източник: БНР

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