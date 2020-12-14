В Стара Загора откриха части от човешко тяло в кофа за смет, полицията установява евентуалният извършител на жестокото убийство

Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 64 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 64

Полицията в Стара Загора е по следите на брутално убийство.

Късно снощи, в боклукчийска кофа в кв. „Три чучура“, са открити две човешки ръце. Разкрита е самоличността на убития мъж - на възраст около 42 години.

В момента се установява евентуалният извършител на жестокото убийство.

Задържани са няколко лица, а от Окръжна прокуратура информират, че до няколко часа ще има яснота за извършителя.

Очаква се по-късно днес от полицията и от Окръжна прокуратура в Стара Загора да дадат повече подробности за тежкото криминално престъпление.

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