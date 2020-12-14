Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

В Ямбол ще се проведе празничен книжен базар под надслов „Подари книга за Коледа“

14 декември 2020 20:49, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 41
Покана за книжен базар в Ямбол

Под патронажа на Община Ямбол ямболските автори и обществени лица - Георги Господинов, Христо Карастоянов, Яница Радева, Светлозар Желев и Енчо Керязов, заедно с издателствата „Жанет 45“ и „Колибри“, организират в град Ямбол празничен книжен базар „Подари книга за Коледа“. На него ще може да се купят книгите на ямболските автори с автограф и над 50 други книги от български писатели за деца и за възрастни. Със събраните средства от продажбата, инициаторите на базара ще купят и дарят книги на училищни и читалищни библиотеки в Ямбол и областта.

Всеки, който желае, може да се включи в дарителската акция като купи книги и ги дари на избрана от него училищна или читалищна библиотека. Името му ще бъде вписано в дарителската листа на библиотеката.

Очакваме ви на 22 декември пред Регионална библиотека „Г. С. Раковски“ от 10:00 до 16:00 ч. на книжния базар „Подари книга за Коледа“.

Заедно ще създадем Коледното чудо!

Линк към събитието: https://www.facebook.com/events/1261163950920246/?active_tab=discussion

Снимка: Община Ямбол

« предишна


 