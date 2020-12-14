В Ямбол ще се проведе празничен книжен базар под надслов „Подари книга за Коледа“

Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 41

Под патронажа на Община Ямбол ямболските автори и обществени лица - Георги Господинов, Христо Карастоянов, Яница Радева, Светлозар Желев и Енчо Керязов, заедно с издателствата „Жанет 45“ и „Колибри“, организират в град Ямбол празничен книжен базар „Подари книга за Коледа“. На него ще може да се купят книгите на ямболските автори с автограф и над 50 други книги от български писатели за деца и за възрастни. Със събраните средства от продажбата, инициаторите на базара ще купят и дарят книги на училищни и читалищни библиотеки в Ямбол и областта.

Всеки, който желае, може да се включи в дарителската акция като купи книги и ги дари на избрана от него училищна или читалищна библиотека. Името му ще бъде вписано в дарителската листа на библиотеката.

Очакваме ви на 22 декември пред Регионална библиотека „Г. С. Раковски“ от 10:00 до 16:00 ч. на книжния базар „Подари книга за Коледа“.

Заедно ще създадем Коледното чудо!

Линк към събитието: https://www.facebook.com/events/1261163950920246/?active_tab=discussion