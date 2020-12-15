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Сливен. Новини от източника. Последни новини
2 095 са новите случаи на коронавирус в България, 61 от тях са в Сливенско
2 095 са новите случаи на коронавирус, потвърдени от 5 298 изследвани проби. Позитивните са 39,5%. От началото на пандемията общият брой на заразените е 181 544, показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение по области: София – 312, Бургас – 110, Варна – 156, Кюстендил – 32, Плевен – 76, Сливен – 61, Пазарджик – 62, Ямбол – 1, Ловеч – 21, Добрич – 33, Пловдив – 273, Велико Търново – 98, Видин – 8, Шумен – 57, Софийска област – 40, Благоевград – 110, Търговище – 12, Перник – 30, Разград – 33, Хасково – 73, Враца – 75, Русе – 137, Кърджали – 26, Стара Загора – 152, Монтана – 17, Габрово – 9, Силистра – 60, Смолян – 21.
В лечебни заведения се лекуват 7 045 пациенти, от които 580 са в интензивни структури.
1 858 са излекувани, а 85578 е общият им брой досега.
Още 150 души са починали, жертвите на вируса до момента са 5 838.
Регистрирани 66 нови случая на заразени медицински служители: 24 лекари, 21 медицински сестри, 14 санитари, 7 души друг медицински персонал.
Снимка: pixabay.com