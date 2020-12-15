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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването

15 декември 2020 08:55, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 75
spirane za avariya

Уважаеми клиенти,

поради отстраняване на авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването за града на 15.12.2020г. от 9:00ч. до 15:00ч.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство

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