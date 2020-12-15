Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 75 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 75

Уважаеми клиенти,

поради отстраняване на авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването за града на 15.12.2020г. от 9:00ч. до 15:00ч.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство