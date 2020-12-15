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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изтеглиха жребият за осминафиналите на Шампионската лига

15 декември 2020 09:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44
УЕФА

Тегленето на последните 16 в най-престижния футболен клубен турнир в Европа се проведе днес в Нион.

Настоящите шампиони Байерн Мюнхен се изправят срещу италианския Лацио, който е в нокаут за първи път от 20 години насам.

Ще има два англо-германски сблъсъка с Ливърпул срещу полуфиналистите от миналия сезон РБ Лайпциг в последната 16 от Шампионската лига, докато Манчестър Сити ще се изправи срещу Борусия Мьонхенгладбах, които са в последните 16 за първи път от 1978 г. насам.

 

Жребий за шампионската лига

Борусия Монхенгладбах - Манчестър Сити

Лацио срещу Байерн Мюнхен

Атлетико Мадрид - Челси

РБ Лайпциг срещу Ливърпул

Порто - Ювентус

Барселона - Париж Сен Жермен

Севиля срещу Борусия Дортмунд

Аталанта срещу Реал Мадрид

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

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