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Един от най-талантливите млади поети на България се самоуби
Един от най-талантливите млади поети на България Стефан Кичев е сложил край на живота си тази нощ, съобщи София прес. Той е бил едва на 23 години. Причината за трагедията все още не е ясно, води се разследване. През 2013 година печели литературния конкурс за ученици Малки Поетики и впоследствие участва в литературния фестивал София "Поетики“, като е най-младият участник.
Завършва Първа английска езикова гимназия и следва в Нов български университет. Работи като финансов журналист в американска медия. Кичев бе част от проекта “Моята българска история", която се фокусира върху успелите българи, оставили следа в историята на други страни.
Заради романтичните си лирични творби младият автор често бе сравняван с Пейо Яворов, който бе и сред любимите му автори, наред с Димчо Дебелянов и Никола Вапцаров. Сред другите творци, от които Стефан се учеше и постоянно препрочиташ бе Оскар Уайлд.
Източник: https://www.novinite.bg/articles/195981/Edin-ot-naj-talantlivite-mladi-poeti-na-Balgariya-se-samoubi
Снимка: pixabay.com