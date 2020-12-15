Един от най-талантливите млади поети на България се самоуби

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 57

Един от най-талантливите млади поети на България Стефан Кичев е сложил край на живота си тази нощ, съобщи София прес. Той е бил едва на 23 години. Причината за трагедията все още не е ясно, води се разследване. През 2013 година печели литературния конкурс за ученици Малки Поетики и впоследствие участва в литературния фестивал София "Поетики“, като е най-младият участник.

Завършва Първа английска езикова гимназия и следва в Нов български университет. Работи като финансов журналист в американска медия. Кичев бе част от проекта “Моята българска история", която се фокусира върху успелите българи, оставили следа в историята на други страни.

Заради романтичните си лирични творби младият автор често бе сравняван с Пейо Яворов, който бе и сред любимите му автори, наред с Димчо Дебелянов и Никола Вапцаров. Сред другите творци, от които Стефан се учеше и постоянно препрочиташ бе Оскар Уайлд.