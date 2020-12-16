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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Мъж и детето му са в болница след пожар

16 декември 2020 08:47, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 11 минути, брой четения: 13
снимка - интернет

Мъж на 39 години е в отделението по реанимация на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински”-Сливен, след като е пострадал при пожар в дома си. Той е погълнал дим и в момента състоянието му е задоволително. Пострадало е и 9-годишното му дете, което е в добро състояние тази сутрин.

През последното денонощие спешна помощ в болницата са потърсили 30 души. От тях са настанени 18. Извършени са 5 операции и 2 раждания.

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