За последното денонощие в Сливенско има 115 регистрирани с коронавирус, за България те са 2743

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 33

2 743 са новите случаи на коронавирус, потвърдени от 7 737 PCR теста. Общият брой на регистрираните с COVID-19 у нас е 184 287, от които 90 347 активни. Това показват данните в Единния информационен портал.

В болници се лекуват 6 997 пациенти, от които 582 в интензивно отделение.

Разпределение по области: Благоевград – 106; Бургас – 247; Варна – 279; Велико Търново – 86, Видин – 32; Враца -70; Габрово – 78, Добрич – 53; Кърджали – 34; Кюстендил – 51; Ловеч – 47; Монтана – 36; Пазарджик – 69; Перник – 58; Плевен – 132; Пловдив – 264; Разград – 50; Русе – 129; Силистра – 43; Сливен – 115; Смолян – 22; София област – 93; София (град) – 325; Стара Загора – 136; Търговище – 21; Хасково – 34; Шумен – 67; Ямбол – 66.

2357 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 87 935.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 6005. 167 от случаите са от последните 24 часа.