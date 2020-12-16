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Земетресение разлюля Пловдив

16 декември 2020 09:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 63
Земетресение

Слабо земетресение е регистрирано днес у нас. Трус с магнитуд 2.5 по Рихтер е регистриран малко след 4:30 тази сутрин в района на Пловдив. Данните са от сайта на Сеизмологичния институт на БАН.

Епицентърът е бил на 15 километра дълбочина. Няма данни за пострадали хора или материални щети, предаде NOVA.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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