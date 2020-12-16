Земетресение разлюля Пловдив

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 63 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 63

Слабо земетресение е регистрирано днес у нас. Трус с магнитуд 2.5 по Рихтер е регистриран малко след 4:30 тази сутрин в района на Пловдив. Данните са от сайта на Сеизмологичния институт на БАН.

Епицентърът е бил на 15 километра дълбочина. Няма данни за пострадали хора или материални щети, предаде NOVA.