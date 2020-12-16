НСИ поиска отлагане на преброяването

Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 46 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 46

Председателят на Националния статистически институт (НСИ) Сергей Цветарски поиска отлагане на преброяването на населението, което по план трябва да се проведе през февруари следващата година. Това стана по време на заседанието на икономическата комисия в парламента.

Причината е опасността за здравето на хората и на преброителите.

Отлагането не може да бъде с повече от десет месеца, тъй като трябва да се проведе до края на 2021 година.