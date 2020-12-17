1959 са заразените с коронавирус през последното денонощие в България, 68 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 40

6 113 са изследваните проби за денонощието, 1 959 са новите случаи на COVID-19. Положителните проби са 32%. От началото на пандемията регистрираните с коронавирус са 186 246, показват данните в Единния информационен портал.

Разпространението по области: София – 333, Бургас – 108, Варна – 184, Кюстендил – 41, Плевен – 61, Сливен – 68, Пазарджик – 57, Ямбол – 58, Ловеч – 34, Добрич – 51, Пловдив – 182, Велико Търново – 6, Видин – 24, Шумен – 38, Софийска област – 87, Благоевград – 68, Търговище – 13, Перник – 53, Разград – 14, Хасково – 110, Враца – 49, Русе – 102, Кърджали – 9, Стара Загора – 104, Монтана – 23, Габрово – 32, Силистра – 36, Смолян – 14.

Още 37 пациенти са настанени в лечебни заведения, хоспитализираните вече са 7034. В интензивни отделения се намират 570 лица.

За последното денонощие са регистрирани 119 нови случая на заразени медицински служители: 31 лекари, 34 медицински сестри, 25 санитари, 3 фелдшери, 26 друг медицински персонал.

2 575 са оздравелите през последните 24 часа, а 90 510 е общият им брой.

Нови 191 души са починали, жертвите на COVID-19 вече са 6 196.