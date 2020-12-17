Прекъсване водоподаването на с.Малко Чочовени

ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 17.12.2020г. (четвъртък) до 16:30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Малко Чочовени.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.