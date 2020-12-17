Актуални телефони на личните лекари в област Сливен

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

Във връзка с епидемичната обстановка и за улеснение на гражданите публикуваме списък с актуалните телефони на общопрактикавущите лекари в област Сливен, техните заместници и звената за неотложна помощ.

Списъкът е изготвен от Регионалната здравна инспекция.

Може да бъде видян в прикачения файл.

Файлове