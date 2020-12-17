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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Актуални телефони на личните лекари в област Сливен

17 декември 2020 13:29, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 38

Във връзка с епидемичната обстановка и за улеснение на гражданите публикуваме списък с актуалните телефони на общопрактикавущите лекари в област Сливен, техните заместници и звената за неотложна помощ.

Списъкът е изготвен от Регионалната здравна инспекция.

Може да бъде видян в прикачения файл.

Файлове

Списък [5.57MB]

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