Плащания в брой на касите на Община Сливен се приемат до 29 декември

Община Сливен преди 18 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 13

Във връзка с приключване на финансовата 2020 година Община Сливен уведомява гражданите, че могат да правят плащания на касите на общината до 11 часа на 29 декември.