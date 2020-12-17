Силно земетресение край остров Крит

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 28

Силно земетресение с магнитуд от 4,9 по Рихтер е било регистрирано в 15,36 ч. край гръцкия остров Крит в южната част на Егейско море, съобщи гръцката телевизия "Скай".

Според измерванията на гръцкия институт по геодинамика епицентърът на труса е бил в морето на разстояние 48 км северно-североизточно от селището Сития и е бил на дълбочина от 10 км.

Земетресението е било усетено на Крит.