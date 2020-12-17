Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Силно земетресение край остров Крит

17 декември 2020 16:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 28
Земетресение

Силно земетресение с магнитуд от 4,9 по Рихтер е било регистрирано в 15,36 ч. край гръцкия остров Крит в южната част на Егейско море, съобщи гръцката телевизия "Скай".

Според измерванията на гръцкия институт по геодинамика епицентърът на труса е бил в морето на разстояние 48 км северно-североизточно от селището Сития и е бил на дълбочина от 10 км.

Земетресението е било усетено на Крит.

Източник: БНР
Снимка: pixabay.com

« предишна


 