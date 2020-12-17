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Плащания в брой на касите на Община Сливен се приемат до 29 декември

17 декември 2020 17:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 23
Община Сливен

Във връзка с приключване на финансовата 2020 година Община Сливен уведомява гражданите, че могат да правят плащания на касите на общината до 11:00 часа на 29 декември.

Снимка: Станимир Петков

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