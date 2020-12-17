Плащания в брой на касите на Община Сливен се приемат до 29 декември

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 23

Във връзка с приключване на финансовата 2020 година Община Сливен уведомява гражданите, че могат да правят плащания на касите на общината до 11:00 часа на 29 декември.